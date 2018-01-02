Порошенко перечислил любимые песни 2017 года
Украинский президент Петр Порошенко назвал свои любимые музыкальные композиции украинских исполнителей в 2017 году.
В своем Twitter Порошенко написал, что за минувший год украинская музыка шагнула вперед, появилось много современной и интересной музыки. Также президент Украины отметил, что граждане страны в 2017 году показали, что хотят слушать песни, исполненные на родном языке.
В «плейлист» Порошенко вошел рок-исполнитель Riffmaster с песней «Тихо Прийшов, тихо Пiшов», группа The Hardkiss «Журавлi», Pianoboy «Вiтчизна», Onuka «Vsesvit», группа Дахабраха «Монах», а также Тина Кароль «Перечекати» и группа «Вопли Видоплясова» «Марш новоi армиi».
Українська музика цього року зробила значний крок вперед – з’явилося багато сучасної та цікавої музики. Але найголовніше: цей рік показав – українці хочуть слухати пісні рідною мовою. Сім найцікавіших на мій погляд – https://t.co/dh1ATfahKK pic.twitter.com/YkZZayVlO5— Петро Порошенко (@poroshenko) January 2, 2018