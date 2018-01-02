Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента

Обязанности главы государства на время перейдут к председателю парламента или премьеру. В ближайшие дни они подпишут указ о назначении новых членов правительства.

Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности Игоря Додона. Это связано с тем, что он несколько раз отклонил предложенные главой правительства Павлом Филипом кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Об этом пишет «Интерфакс».

Ранее премьер-министр страны и президент приняли отставку главы МИД и европейской интеграции Андрея Галбура и еще пяти должностных лиц, возглавляющих ведомства. Однако ни одна из предложенных кандидатур впоследствии не была одобрена Додоном.

В октябре президент настоял на проведении досрочных парламентских выборов и перехода государства к президентской форме правления. Так он отреагировал на решение КС Молдавии о лишении Додона ряда полномочий, в частности, его подпись теперь не учитывается при утверждении министров, судей и дипломатов.