На Красноярск надвигаются экстремальные холода

В региональном МЧС сообщили, что на Красноярский край надвигаются экстремальные морозы в ближайшее время.

Так, в среду, 3 января, синоптики прогнозируют похолодание до -20 градусов, затем станет еще холоднее, температура местами опустится до -34 градусов. Впрочем, похолодание не будет долгим, и уже к концу недели столбики термометров вернутся к отметке в -10...-13 градусов, а на следующей неделе ожидается до -6.

В мороз спасатели советуют не выезжать на автомобиле на дальние расстояния, а если поездку нельзя отложить, то лучше на всякий случай запастись горячим чаем в термосе и теплыми вещами, а также зарядить телефон перед поездкой. На дорогах советуют быть аккуратными как водителям, так и пешеходам. Первым рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим, а вторым — не выбегать на дорогу внезапно, переходить проезжую часть только на «зебрах».