Власти Латвии собираются выслать задержанного в Риге журналиста ТВЦ

Журналиста ТВЦ схватили местные правоохранители. Его намерены выслать из страны.

Сотрудник российского телеканала Анатолий Кулаев сообщил, что прибыл в Ригу накануне. В отеле его не застали и задержали прямо в торговом центре. Об этом сообщает латвийская радиостанция Baltkom.

Власти намерены выслать его из страны в связи с пожизненным запретом на въезд в Латвию. Точная причина не уточняется, однако правоохранители заявили, что запрет, подписанный МВД, действует с 2015 года.

Как признался сам Кулаев в эфире радиостанции, ему просто показали документы, в которых написано, что он нежелательная персона. В настоящее время задержанный находится в отделении полиции. Сегодня его доставят в ведомство, занимающееся депортацией.