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16:24   2 Января 2018
Россия
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СМИ: В Москве экстренно эвакуируют жилой дом на Рублевском шоссе

СМИ: В Москве экстренно эвакуируют жилой дом на Рублевском шоссе

Жителей дома на Рублевском шоссе в Москве эвакуируют, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным источника, правоохранителям поступил анонимный звонок о минировании дома №34 по Рублевскому шоссе. К месту выехали спецслужбы и спасатели, которые эвакуировали порядка 40 жильцов. В данный момент здание проверяют кинологи. Ряд СМИ сообщил, что в этом доме находится квартира, которая принадлежит телеведущей Ксении Собчак.

Отмечается, что за минувшие сутки в 30 городах поступило более 50 сообщений о «минированиях», но ни одно из них не подтвердилось. Волна ложных минирований началась в РФ 11 сентября 2017 года.

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #происшествия #чп #эвакуация #рублевское шоссе
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