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Климкин: Убийство юриста Ноздровской — вызов для Украины

Климкин: Убийство юриста Ноздровской — вызов для Украины

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16:15   2 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Климкин: Убийство юриста Ноздровской — вызов для Украины

Климкин: Убийство юриста Ноздровской — вызов для Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал убийство юриста Ирины Ноздровской «вызовом для Украины» и «тестом для общества». Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

Ранее стало известно, что 1 января в Вышгородском районе Киевской области в реке было обнаружено тело женщины. Ее опознали как юриста Ирину Ноздровскую, пропавшую двумя днями ранее.

Как сообщали СМИ Украины, активистка долгое время занималась делом о смерти своей сестры, погибшей в ДТП три года назад. В инциденте был замешан племянник главы суда Вышгородского района.

Климкин: Убийство юриста Ноздровской — вызов для Украины

Ноздровскую обнаружили мертвой в реке 1 января. До этого она заявляла, что ей неоднократно угрожали в связи с делом о ДТП, в котором пьяный племянник главы Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский сбил ее сестру. По делу о ДТП, которое вела сама Ноздровская, Россошанский был приговорен к семи годам лишения свободы. 27 декабря суд рассмотрел апелляцию защиты Россошанского, оставив приговор в силе.

Автор: Вячеслав Каширин
#украина #ближнее зарубежье #криминальная хроника #климкин #ноздровская
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