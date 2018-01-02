«Поминки цветущей Украины»: Яровая прокомментировала шествия в честь Бандеры

Зампред Госдумы РФ Ирина Яровая прокомментировала шествия в Киеве и Одессе в часть Степана Бандеры.

По ее словам, состоявшиеся факельные шествия выглядели как поминки цветущей и счастливой Украины. По мнению депутата, украинские националисты настойчиво вживляют в сознание молодых людей «ген Бандеры» и это выглядит зловеще, а также формирует удручающие перспективы для народа Украины.

Накануне в центре Киева прошло шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. В нем поучаствовали около тысячи человек, аналогичное мероприятие состоялось в Одессе. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя прошедшие шествия, заявил, что нацизм на сегодняшний день является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины.