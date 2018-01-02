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16:01   2 Января 2018
Россия
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«Поминки цветущей Украины»: Яровая прокомментировала шествия в честь Бандеры

«Поминки цветущей Украины»: Яровая прокомментировала шествия в честь Бандеры

Зампред Госдумы РФ Ирина Яровая прокомментировала шествия в Киеве и Одессе в часть Степана Бандеры.

По ее словам, состоявшиеся факельные шествия выглядели как поминки цветущей и счастливой Украины. По мнению депутата, украинские националисты настойчиво вживляют в сознание молодых людей «ген Бандеры» и это выглядит зловеще, а также формирует удручающие перспективы для народа Украины.

Накануне в центре Киева прошло шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. В нем поучаствовали около тысячи человек, аналогичное мероприятие состоялось в Одессе. Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя прошедшие шествия, заявил, что нацизм на сегодняшний день является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины.

Автор: Ольга Воскресенская
#яровая #россия #украина #киев #политика #степан бандера
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