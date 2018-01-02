В Раде возмутились знаку равенства между беженцами из мусульманских стран и украинцами

Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин ответил Польше на слова о том, что страна не будет принимать беженцев из мусульманских стран из-за потока беженцев из Украины.

По словам Добкина, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий несправедливо поставил знак равенства между беженцами из мусульманских государств и беженцев из Украины. Депутат пишет в Facebook, что это несправедливо именно по отношению к украинцам, но добавляет, что равнозначность может быть справедлива из-за отношения властей Киева к народу страны.

Добкин указывает на то, что сотни тысяч украинцев вынуждены покидать страну и уезжать на заработки в другие страны из-за того, что министр социальной политики Украины восхваляет политику поощрения трудоустройства граждан за границей. По мнению политика, Украине нужно кардинально измениться, в частности, провести выборы президента и парламента досрочно. Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление властей Польши об украинских беженцах, заявив, что Польша устала от «успехов» Петра Порошенко.