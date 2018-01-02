Под Калининградом ищут дайвера, пропавшего в Балтийском море

Региональное МЧС сообщает, что в Калининградской области ведутся поиски дайвера, который пропал накануне вечером.

ЧП произошло вечером 1 января в поселке Приморье Светлогорского района. Два дайвера вышли в Балтийское море на резиновой лодке. Когда они находились примерно в 400 метрах от берега и стали нырять, один из дайверов не вынырнул из воды на поверхность.

Утром на поиски мужчины отправились девять спасателей, а также водолазы и спецтехника. В 14.00 по московскому времени тело дайвера по-прежнему было не найдено.