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15:20   2 Января 2018
Россия
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Под Калининградом ищут дайвера, пропавшего в Балтийском море

Под Калининградом ищут дайвера, пропавшего в Балтийском море

Региональное МЧС сообщает, что в Калининградской области ведутся поиски дайвера, который пропал накануне вечером.

ЧП произошло вечером 1 января в поселке Приморье Светлогорского района. Два дайвера вышли в Балтийское море на резиновой лодке. Когда они находились примерно в 400 метрах от берега и стали нырять, один из дайверов не вынырнул из воды на поверхность.

Утром на поиски мужчины отправились девять спасателей, а также водолазы и спецтехника. В 14.00 по московскому времени тело дайвера по-прежнему было не найдено.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #калининградская область #дайвер
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