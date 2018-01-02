В Иркутске из-за загоревшейся петарды произошел пожар в квартире с детьми

Загоревшаяся петарда стала причиной пожара в одной из квартир Иркутска, где находились дети.

ЧП произошло 1 января. Женщина-полицейский Мария Титова во время прогулки по улице увидела задымление на балконе одной из квартир на восьмом этаже. Титова вызвала пожарных. Прибывшие на место спасатели вскрыли квартиру, в которой находились две девочки двух и девяти лет. При этом младшая уже была без сознания. Первую помощь девочке также оказала Титова, а затем передала ребенка врачам, прибывшим на место ЧП. В данный момент девочки находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает.

В полиции рассказали, что пожар в квартире произошел из-за того, что на балкон с улицы попала петарда. В этот момент мать девочек и отчим ушли в магазин.