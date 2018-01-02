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15:14   2 Января 2018
Весь мир
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Заключенные берлинской тюрьмы сбежали третий раз за неделю

Заключенные берлинской тюрьмы сбежали третий раз за неделю

Еще двое арестантов сбежали из берлинской тюрьмы. Это третий за неделю побег.

Инцидент произошел в одной из самых старых тюрем Берлина — Плетцензее. Об этом пишет газета Welt со ссылкой на официальное заявление управления юстиции.

Ранее четверо заключенных сбежали из этой же тюрьмы. Полиция объявила их в розыск. Пока искали пропавших, успел исчезнуть еще один человек. По данным издания, двое арестантов тюрьмы открытого типа с лояльным надзором покинули здание накануне, один из них добровольно вернулся и сдался властям.

На данный момент правоохранители ищут пропавших. В самой тюрьме объявлена массовая проверка заключенных.

Автор: Александра Гегельская
#тюрьма #берлин #побег
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