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14:54   2 Января 2018
Весь мир
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Цены нефти снизилась после рекордного роста

Цены нефти снизилась после рекордного роста

Мировые цены на нефть сегодня днем прошли ощутимую коррекцию в сторону понижения после того, как утром обновили максимальные значения. Эксперты связывают обвал с ситуацией в Иране.

В 13.40 по Москве стоимость мартовских фьючерсов на североморский Brent снижалась на 0,21% — до 66,72 доллара за баррель. При этом с утра цена барреля достигла 67,29 доллара, впервые с мая 2015 года. Стоимость февральских фьючерсов на марку WTI снижалась на 0,13% — до 60,34 доллара. Обе марки впервые с 2014 года начали год с отметок выше 60 долларов.

Основным фактором, поспособствовавшим росту цен на нефть в начале первого дня 2018 года, стали беспорядки в Иране — крупного экспортера «черного золота».

Цены нефти снизилась после рекордного роста

Массовые акции социальных протестов проходят в крупных городах Ирана с 28 декабря. Глава Исламской республики Хасан Роухани заявил, что протесты связанны с внутренними проблемами в стране, а также с подстрекательством извне. Вскоре и глава Совбеза Ирана Али Шамхани в интервью агентству Tasnim сказал, что граждан республики подстрекают в соцсетях из США, Великобритании и Саудовской Аравии.

По данным местных СМИ, в ходе беспорядков в Иране уже погибли не менее 20 человек.

Автор: Вячеслав Каширин
#экономика #иран #нефть #весь мир
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