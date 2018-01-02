Цены нефти снизилась после рекордного роста

Мировые цены на нефть сегодня днем прошли ощутимую коррекцию в сторону понижения после того, как утром обновили максимальные значения. Эксперты связывают обвал с ситуацией в Иране.

В 13.40 по Москве стоимость мартовских фьючерсов на североморский Brent снижалась на 0,21% — до 66,72 доллара за баррель. При этом с утра цена барреля достигла 67,29 доллара, впервые с мая 2015 года. Стоимость февральских фьючерсов на марку WTI снижалась на 0,13% — до 60,34 доллара. Обе марки впервые с 2014 года начали год с отметок выше 60 долларов.

Основным фактором, поспособствовавшим росту цен на нефть в начале первого дня 2018 года, стали беспорядки в Иране — крупного экспортера «черного золота».

Массовые акции социальных протестов проходят в крупных городах Ирана с 28 декабря. Глава Исламской республики Хасан Роухани заявил, что протесты связанны с внутренними проблемами в стране, а также с подстрекательством извне. Вскоре и глава Совбеза Ирана Али Шамхани в интервью агентству Tasnim сказал, что граждан республики подстрекают в соцсетях из США, Великобритании и Саудовской Аравии.

По данным местных СМИ, в ходе беспорядков в Иране уже погибли не менее 20 человек.