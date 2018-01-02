В Саратовской области арестовали сбежавшего из колонии преступника, убившего жену

Следственный комитет сообщает о том, что в Саратовской области задержан сбежавший ранее из колонии Сергей Дубовицкий, пишет РИА Новости.

43-летний Дубовицкий сбежал из колонии 29 декабря 2017 года. После этого мужчина отправился в село Квасниковка, где убил жену, которая перед этим сообщила ему, что хочет развестись. Преступника разыскивали почти сутки, после задержания суд арестовал Дубовицкого на два месяца. Вину в убийстве жены преступник уже признал.

В полиции завели еще одно уголовное дело по факту побега из тюрьмы, а также рассказали, что при задержании преступник сопротивлялся и хотел зарезать правоохранителей ножом. К слову, у убитой жены Дубовицкого осталось восемь детей, шестеро из которых являются совместными с преступником. Сейчас дети находятся в реабилитационном центре.

В 2014 году Дубовицкий сел в тюрьму за то, что несколько раз нанес ножевые ранения односельчанину, который вступился в жену Дубовицкого во время их конфликта в одно из застолий. Если бы преступник не сбежал, ему оставалось отбыть один год и семь месяцев, а затем он бы вышел на свободу.