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15:40   2 Января 2018
Весь мир
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Поклонники Макгрегора и Нурмагомедова присоединились к перепалке кумиров

Поклонники Макгрегора и Нурмагомедова присоединились к перепалке кумиров

Фанаты двух популярнейших бойцов смешанных единоборств россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора подключились к их перепалке в Twitter.

Накануне Макгрегор заявил, что Нурмагомедов в бою с бразильским спортсменом Эдисоном Барбозой (бой закончился победой российского бойца) был «собачьим дерьмом». Он написал, что «этот бизнес полон грязных бомжей», хотя самого его не раз упрекали в жажде наживы.

В ответ Нурмагомедов предложил ирландцу «заткнуться», но Макгрегор написал, что в UFC должны «стоять на коленях и умолять его вернуться». На это заявление Нурмагомедов ответил фотоклажем — российский боец восседает на медведе и преследует ирландца, который спасается с чемпионским поясом на плече.

Ирландец ответил, что «убьет» всех «питомцев» Нурмагомедова и пошьет из них пальто, после чего поклонники бойцов подключились к перепалке, обсуждая их возможный бой.

 

Автор: Вячеслав Каширин
#twitter #общество #весь мир #нурмагомедов #макгрегор
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