Поклонники Макгрегора и Нурмагомедова присоединились к перепалке кумиров
Фанаты двух популярнейших бойцов смешанных единоборств россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора подключились к их перепалке в Twitter.
Накануне Макгрегор заявил, что Нурмагомедов в бою с бразильским спортсменом Эдисоном Барбозой (бой закончился победой российского бойца) был «собачьим дерьмом». Он написал, что «этот бизнес полон грязных бомжей», хотя самого его не раз упрекали в жажде наживы.
В ответ Нурмагомедов предложил ирландцу «заткнуться», но Макгрегор написал, что в UFC должны «стоять на коленях и умолять его вернуться». На это заявление Нурмагомедов ответил фотоклажем — российский боец восседает на медведе и преследует ирландца, который спасается с чемпионским поясом на плече.
Ирландец ответил, что «убьет» всех «питомцев» Нурмагомедова и пошьет из них пальто, после чего поклонники бойцов подключились к перепалке, обсуждая их возможный бой.