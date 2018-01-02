Поклонники Макгрегора и Нурмагомедова присоединились к перепалке кумиров

Фанаты двух популярнейших бойцов смешанных единоборств россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора подключились к их перепалке в Twitter.

Накануне Макгрегор заявил, что Нурмагомедов в бою с бразильским спортсменом Эдисоном Барбозой (бой закончился победой российского бойца) был «собачьим дерьмом». Он написал, что «этот бизнес полон грязных бомжей», хотя самого его не раз упрекали в жажде наживы.

That Dagestani was dog shit the other night you's are all nuts. Game full of sloppy bums asking to be slept. Pay me my worth and Kings back. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 1, 2018

В ответ Нурмагомедов предложил ирландцу «заткнуться», но Макгрегор написал, что в UFC должны «стоять на коленях и умолять его вернуться». На это заявление Нурмагомедов ответил фотоклажем — российский боец восседает на медведе и преследует ирландца, который спасается с чемпионским поясом на плече.

Ирландец ответил, что «убьет» всех «питомцев» Нурмагомедова и пошьет из них пальто, после чего поклонники бойцов подключились к перепалке, обсуждая их возможный бой.