Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
В частном доме в Сочи взорвался газ, есть пострадавшие

В частном доме в Сочи взорвался газ, есть пострадавшие

 Крым готов принять до 5,5 миллионов туристов в новом туристическом сезоне

Крым готов принять до 5,5 миллионов туристов в новом туристическом сезоне
Задымление в скоростном поезде произошло на Украине

Задымление в скоростном поезде произошло на Украине

 Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

 Число жертв в ходе протестов в Иране увеличилось до 20

Число жертв в ходе протестов в Иране увеличилось до 20
В частном доме в Сочи взорвался газ, есть пострадавшие

В частном доме в Сочи взорвался газ, есть пострадавшие

 Крым готов принять до 5,5 миллионов туристов в новом туристическом сезоне

Крым готов принять до 5,5 миллионов туристов в новом туристическом сезоне
Задымление в скоростном поезде произошло на Украине

Задымление в скоростном поезде произошло на Украине

 Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

 Число жертв в ходе протестов в Иране увеличилось до 20

Число жертв в ходе протестов в Иране увеличилось до 20
14:49   2 Января 2018
Россия
59

Крым готов принять до 5,5 миллионов туристов в новом туристическом сезоне

Крым готов принять до 5,5 миллионов туристов в новом туристическом сезоне

В Крыму подсчитали, сколько примерно туристов посетят курорты в новом году. За прошлый год эта цифра превысила пять миллионов.

В новом туристическом сезоне Крым посетит в среднем 5,5 миллионов туристов, — сообщил РИА Новости руководитель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Согласно статистике, за прошлый год на крымских курортах побывало 5,2 миллиона туристов, а годом ранее — 5,57 миллионов человек.

Предполагается, что именно столько человек приедет еще до завершения строительства моста через Керченский плюс-минус 200 человек, — уточнил собеседник агентства. Безусловно, все зависит от погодных условий, цен на перелеты и политики Киева. 

Напомним, что Крымский мост соединит полуостров с континентальной частью России и будет самым протяженным в стране — его длина составит 19 километров.

Автор: Александра Гегельская
#крым #туризм
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9 Весь мир
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9
Мечтам Циолковского пока не суждено сбыться. Но успехи Илона Маска в разработке многоразовой ракеты вдохновляют российских специалистов.
14:17   2 Января 2018
773
Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев Ближнее зарубежье

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

12:30   2 Января 2018
3475
Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии Весь мир

Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии

14:42   1 Января 2018
128
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия

Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ

20:46   29 Декабря 2017
1244
Новости smi2.ru
Большая охота: США и Израиль решили ликвидировать иранского офицера

Большая охота: США и Израиль решили ликвидировать иранского офицера

 «Ядерный покер»: сенатор Пушков прокомментировал первую новость года

«Ядерный покер»: сенатор Пушков прокомментировал первую новость года

 Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

ЕК проанализировала выделенную Украине финансовую помощь

ЕК проанализировала выделенную Украине финансовую помощь