Крым готов принять до 5,5 миллионов туристов в новом туристическом сезоне

В Крыму подсчитали, сколько примерно туристов посетят курорты в новом году. За прошлый год эта цифра превысила пять миллионов.

В новом туристическом сезоне Крым посетит в среднем 5,5 миллионов туристов, — сообщил РИА Новости руководитель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Согласно статистике, за прошлый год на крымских курортах побывало 5,2 миллиона туристов, а годом ранее — 5,57 миллионов человек.

Предполагается, что именно столько человек приедет еще до завершения строительства моста через Керченский плюс-минус 200 человек, — уточнил собеседник агентства. Безусловно, все зависит от погодных условий, цен на перелеты и политики Киева.

Напомним, что Крымский мост соединит полуостров с континентальной частью России и будет самым протяженным в стране — его длина составит 19 километров.