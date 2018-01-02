Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

Мечтам Циолковского пока не суждено сбыться. Но успехи Илона Маска в разработке многоразовой ракеты вдохновляют российских специалистов.

Россия возобновила разработки ракеты-носителя многоразового использования «Корона». Аналог главного детища американской корпорации SpaceX - ракеты Falcon 9 готовят специалисты Российского государственного ракетного центра имени академика В.П. Макеева (ГРЦ). Как рассказал журналистам главный конструктор предприятия Владимир Дегтярь, сходство с проектом Илона Маска будет неполным. В российской ракете не будет отделяемых ступеней.

«Корону» обещают сделать космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает возможности для дальних межпланетных перелетов с экипажем на борту. К созданию «Короны» специалисты приступили еще в 1992 году. В 2012 году проектные работы остановили из-за отсутствия источников финансирования, но сегодня ГРЦ вновь получили возможность воплотить давнюю мечту отца российской космонавтики Константина Циолковского. Ведь именно он придумал концепцию «ракетного поезда» (многоступенчатой ракеты-носителя) и посвятил жизнь идее о путешествиях человека к другим планетам.

За двадцать лет специалистам ГРЦ удалось значительно снизить стартовую массу модуля и адаптировать ракету к условиям текущего рынка запусков. Это означает, что «Корона» сможет взлетать и совершать посадку с помощью кормовых амортизаторов на морские платформы. Ведущий инженер-конструктор ГРЦ Александр Вавилин ранее оценивал стоимость летных испытаний и опытной эксплуатации модуля в два миллиарда долларов.

Организатор проекта по созданию частного микроспутника, сотрудник частной космической компании «Даурия Аэроспейс» и научно-популярный блогер «Зеленый Кот» Виталий Егоров рассказал ИА «Политика Сегодня», что сравнивать «Корону» с Falcon 9 некорректно.

«Корона» - это совсем легкий носитель, основанный на другом принципе. Этот проект неоднократно начинали и останавливали, потому что не находилось государственного финансирования. За свой счет макеевцы могут заниматься разработкой, но по факту Роскосмос не размещал заказы на многоразовую ракету. Со стороны макеевцев это скорее разработка с надеждой, что Роскосмос заинтересуется и возьмет. Интерес к многоразовым ракетам в России обычно просыпается после очередной победы SpaceX Илона Маска, но на практике оказывается, что в этом большого интереса нет. Продавать государству десять ракет гораздо выгоднее, чем одну многоразовую. Размещать контракты на многоразовые ракеты Роскосмос не будет. Даже если и будет такой контракт, то захотят поучаствовать все российские космические предприятия. Будет конкурс и не факт, что макеевцы в нем победят», - поделился мнением эксперт.

К 2017 году SpaceX провела уже 16 стартов многоразовой ракеты-носителя. Последнее испытание прошло не так гладко, как бы хотелось разработчикам. Во время посадки на морскую платформу в октябре прошлого года вспыхнула первая ступень носителя. Пожар удалось быстро ликвидировать. Всего за минувший год корпорация Маска запустила восемь ракет и успешно вывела на околоземную орбиту коммерческий спутник связи Koreasat-5A.