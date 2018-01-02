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14:00   2 Января 2018
Россия
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Гражданин Украины пытался ввезти в Крым запрещенный в России препарат

Гражданин Украины пытался ввезти в Крым запрещенный в России препарат

Пограничники задержали гражданина Украины, который пытался провезти в Крым «Налбуфин», запрещенный к ввозу в Россию. Об этом сообщила в пресс-служба пограничного управления ФСБ.

Подозреваемый в контрабанде был задержан на пропускном пункте Джанкой. При осмотре ручной клади 44-летнего украинца, проезжавшего границу на автомобиле Volkswagen, нашли 20 ампул по 10 миллиграммов «Налбуфина» — наркотического вещества, по свойствам сходного с морфином.

Мужчина заявил пограничникам, что не знал о запрете ввоза в Россию данного препарата. По его словам, лекарство просил привезти его приятель.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #крым #криминальная хроника #джанкой
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