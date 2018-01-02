Путин поздравил с 93-летием известного диктора Виктора Балашова

Российский лидер Владимир Путин поздравил известного диктора Виктора Балашова с днем рождения. Ему на днях исполнилось 93 года.

Президент России поздравил диктора и народного артиста с праздником в студии программы «Время». Путин пришел в гости к ним 1 января — компания отмечает полувековой юбилей. Об этом пишет RT.

Во время передачи российский лидер поздравил и диктора Виктора Балашова, который 24 декабря отпраздновал свое 93-летие.

Именинник отметил, что так бодр благодаря самбо. Президент страны в свою очередь признался, что когда-то был чемпионом Ленинграда в этом виде спортивного единоборства, на что Балашов предложил ему побороться. «Побаиваюсь», — пошутил Путин. После чего они выпили по бокалу шампанского в честь праздника.