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14:13   2 Января 2018
Россия
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Путин поздравил с 93-летием известного диктора Виктора Балашова

Путин поздравил с 93-летием известного диктора Виктора Балашова

Российский лидер Владимир Путин поздравил известного диктора Виктора Балашова с днем рождения. Ему на днях исполнилось 93 года.

Президент России поздравил диктора и народного артиста с праздником в студии программы «Время». Путин пришел в гости к ним 1 января — компания отмечает полувековой юбилей. Об этом пишет RT.

Во время передачи российский лидер поздравил и диктора Виктора Балашова, который 24 декабря отпраздновал свое 93-летие.

Именинник отметил, что так бодр благодаря самбо. Президент страны в свою очередь признался, что когда-то был чемпионом Ленинграда в этом виде спортивного единоборства, на что Балашов предложил ему побороться. «Побаиваюсь», — пошутил Путин. После чего они выпили по бокалу шампанского в честь праздника. 

Автор: Александра Гегельская
#путин #день рождения #балашов #диктор
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