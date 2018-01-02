В Ленобласти из колонии сбежал заключенный

В Ленинградской области из колонии-поселения сбежал 36-летний заключенный Феликс Айрапетян, который попал в тюрьму за разбой.

Как пишут СМИ, суд вынес приговор Айрапетяну в ноябре 2014 года, он должен провести за решеткой пять лет. Изначально осужденный отбывал наказание в Карелии в ИК №1, но за хорошее поведение его через три с половиной года перевели в колонию-поселение под Петербургом. Освободиться преступник должен был лишь в ноябре 2019 года.

Под новый год Айрапетян сбежал из КП, в данный момент ведутся его поиски. Полиция предупреждает жителей Ленобласти о том, что Феликс Айрапетян легко может втереться в доверие и хорошо налаживает контакты. Преступник разговаривает с акцентом.