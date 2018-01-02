Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
В частном доме в Сочи взорвался газ, есть пострадавшие

В частном доме в Сочи взорвался газ, есть пострадавшие

 Крым готов принять до 5,5 миллионов туристов в новом туристическом сезоне

Крым готов принять до 5,5 миллионов туристов в новом туристическом сезоне
Задымление в скоростном поезде произошло на Украине

Задымление в скоростном поезде произошло на Украине

 Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Цены нефти снизилась после рекордного роста

Цены нефти снизилась после рекордного роста

 Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9
В частном доме в Сочи взорвался газ, есть пострадавшие

В частном доме в Сочи взорвался газ, есть пострадавшие

 Крым готов принять до 5,5 миллионов туристов в новом туристическом сезоне

Крым готов принять до 5,5 миллионов туристов в новом туристическом сезоне
Задымление в скоростном поезде произошло на Украине

Задымление в скоростном поезде произошло на Украине

 Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Цены нефти снизилась после рекордного роста

Цены нефти снизилась после рекордного роста

 Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9

Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9
13:42   2 Января 2018
Ближнее зарубежье
69

Задымление в скоростном поезде произошло на Украине

Задымление в скоростном поезде произошло на Украине

В скоростном пассажирском составе, следующем рейсом из Запорожья в Киев, произошло задымление, из-за чего пассажиров пришлось пересадить в новый состав. Локомотив прибудет в столицу с пятичасовым опозданием. Об этом сообщила пресс-служба компании «Украинские железные дороги».

По данным пресс-службы, на подъезде скоростного состава к станции Новогупаловка в Запорожской области появился запах дыма в тяговом двигателе первого вагона. Силами бригады локомотива задымление было ликвидировано, но продолжить рейс электропоезд уже не смог.

Все пассажиры были доставлены вспомогательным составом на станцию Пятихатки. Там их пересадили на запасной состав. В 7.48 по Москве (6:48 по местному времени) пассажиры продолжили поездку.

Автор: Вячеслав Каширин
#украина #чп #поезд #ближнее зарубежье
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9 Весь мир
Почему никак не взлетит российский ответ Falcon 9
Мечтам Циолковского пока не суждено сбыться. Но успехи Илона Маска в разработке многоразовой ракеты вдохновляют российских специалистов.
14:17   2 Января 2018
773
Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев Ближнее зарубежье

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

12:30   2 Января 2018
3475
Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии Весь мир

Падение «халифата» и запуск политического процесса. Чего Россия добилась за год в Сирии

14:42   1 Января 2018
128
Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ Россия

Сирия последние новости. Боевики уезжают в Идлиб, в Дейр эз-Зоре нашли склад и радиостанцию ИГ

20:46   29 Декабря 2017
1244
Новости smi2.ru
Большая охота: США и Израиль решили ликвидировать иранского офицера

Большая охота: США и Израиль решили ликвидировать иранского офицера

 «Ядерный покер»: сенатор Пушков прокомментировал первую новость года

«Ядерный покер»: сенатор Пушков прокомментировал первую новость года

 Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

ЕК проанализировала выделенную Украине финансовую помощь

ЕК проанализировала выделенную Украине финансовую помощь