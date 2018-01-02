Задымление в скоростном поезде произошло на Украине

В скоростном пассажирском составе, следующем рейсом из Запорожья в Киев, произошло задымление, из-за чего пассажиров пришлось пересадить в новый состав. Локомотив прибудет в столицу с пятичасовым опозданием. Об этом сообщила пресс-служба компании «Украинские железные дороги».

По данным пресс-службы, на подъезде скоростного состава к станции Новогупаловка в Запорожской области появился запах дыма в тяговом двигателе первого вагона. Силами бригады локомотива задымление было ликвидировано, но продолжить рейс электропоезд уже не смог.

Все пассажиры были доставлены вспомогательным составом на станцию Пятихатки. Там их пересадили на запасной состав. В 7.48 по Москве (6:48 по местному времени) пассажиры продолжили поездку.