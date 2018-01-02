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13:41   2 Января 2018
Россия
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В Москве мужчина с ножом в груди ездил в трамвае и ждал скорую на скамейке

В Москве мужчина с ножом в груди ездил в трамвае и ждал скорую на скамейке

Телеканал Рен ТВ сообщает, что в первый день года в Москве мужчина получил ранение ножом в грудь.

ЧП произошло 1 января вечером. Пострадавший рассказал, что его ударил ножом в грудь неизвестный мужчина. После этого потерпевший проехал в трамвае, а скорую дожидался на остановке на проспекте Мира. Пострадавшего госпитализировали в НИИ Склифосовского, сейчас он в больнице. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, выбраться из транспорта пострадавшему помогла одна из пассажирок и усадила его на лавочку.

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #происшествия #чп
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