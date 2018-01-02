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13:45   2 Января 2018
Весь мир
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Число жертв в ходе протестов в Иране увеличилось до 20

Число жертв в ходе протестов в Иране увеличилось до 20

Число жертв в ходе столкновений в Иране возросло. Еще девять человек погибли сегодня ночью.

Общее число погибших за время протестных акций в иранских городах достигло 20 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на национальное телевидение.

По данным агентства, шесть человек погибли при нападении на полицейский участок в населенном пункте Кахдариджан провинции Исфахан. Они пытались выкрасть оружие. В городе Хомейнишехр жертвой ожесточенных столкновений стала 11-летняя девочка и 20-летний парень, а в городе Неджефабад погиб представитель элитного иранского военно-политического объединения — Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Ранее силы безопасности страны арестовали несколько человек за призывы к протестам. Напомним, что протесты в Иране проходят с 28 декабря.

Автор: Александра Гегельская
#жертвы #иран #протесты
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