В сети появилось видео горящей рождественской ярмарки в Петербурге

В МЧС сообщили, что пожар в Санкт-Петербурге на Московской площади потушен.

Возле памятника Ленину загорелись торговые павильоны. Огонь охватил шесть павильонов, площадь пожара составила порядка 30 квадратных метров. Известно, что в МЧС сообщение о возгорании поступило в 11.36, а в 11.50 огонь был потушен.

Обошлось без жертв и пострадавших. В ведомстве отметили, что в павильонах продавали глинтвейн, медовуху, рыбную икру, а также различные новогодние подарки и сувениры.