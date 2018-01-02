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12:37   2 Января 2018
Россия
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Гордон открыла избирательный счет кандидата в президенты РФ

Гордон открыла избирательный счет кандидата в президенты РФ

Кандидат в президенты России от «Партии добрых дел», журналистка и правозащитница Екатерина Гордон открыла избирательный счет. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Гордон в минувшую среду подала в Центризбирком России документы для выдвижения на выборах президента от «Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров». Партия избрала ее своим кандидатом на съезде 23 декабря. В пятницу уполномоченные представители партии были зарегистрированы. Тогда же ЦИК разрешил Гордон открыть избирательный счет.

В своем сообщении Гордон поблагодарила тех, кто уже оставил подпись в ее поддержку, и добавила, что теперь каждый желающий «может оказать посильную финансовую помощь ее штабу».

О намерении баллотироваться на грядущих президентских выборах правозащитница заявила в октябре. Она пообещала, что акцент в предвыборной программе сделает на правах детей и женщин, защитой которых она занимается в последнее время. В конце декабря ЦИК разрешил ей открыть избирательный счет.

Выборы главы российского государства пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания стартовала 18 декабря.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #выборы в сша #гордон
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