ЦИК использует новейшие методы для проверки подписей за кандидатов в президенты

В Центризбиркоме легко выявят поддельные подписи. Опытные специалисты используют новейшие методы проверки.

Почерковеды и новейшая техника позволяют с высокой вероятностью обнаружить фальсифицированные подписи, предоставленные в ЦИК кандидатами на президентский пост, — сообщил РИА Новости представитель Центризбиркома Евгений Шевченко. По его словам, обмануть их невозможно.

К выборам президента РФ, которые пройдут 18 марта, ЦИК приобрел специальное оборудование, способное различать детали в подписях на микроуровне. Штат сотрудников будет на время выборов пополнен ведущими специалистами-почерковедами из ФСБ, МВД и Минюста.

Шевченко отметил, что подпись каждого человека совершенно уникальна, как отпечатки пальцев или мочка уха. В случае обмана сначала подпись ставится правой рукой, потом левой, например, но все это уже научились идентифицировать. Кроме того, член ЦИК напомнил, что это карается законом. Так, статья 142 Уголовного Кодекса РФ предусматривает до трех лет лишения свободы за фальсификацию подписей избирателей.