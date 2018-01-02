Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днем рождения

На сайте Кремля опубликована поздравительная телеграмма от президента РФ Владимира Путина в адрес хореографа Юрия Григоровича.

В поздравительной телеграмме российский лидер отмечает, что Григорович всегда увлеченно и с полной самоотдачей работает, а своим творчеством вносит вклад в развитие традиций русского балета и мирового хореографического искусства. Путин отметил, что каждая работа Григоровича является уникальной, а также пожелал имениннику здоровья, неиссякаемого вдохновения и успехов в творчестве.

Во вторник, 2 января, народный артист СССР хореограф Юрий Григорович отмечает день рождения. Ему исполняется 91 год.