Саакашвили призвал сторонников выйти на протест, в котором сам участвовать не будет

На своей странице в Facebook экс-глава одесской области Михаил Саакашвили призвал сторонников из Киева прийти к зданиям СБУ и МВД.

По словам Саакашвили, люди должны потребовать справедливости при расследовании дела об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской из Украины. Бывший президент Грузии пишет, что сам на протест не придет, чтобы никто не смог обвинить его в том, что он пиарится на смерти Ноздровской. Саакашвили также назвал убийство правозащитницы «следствием власти преступной системы».

«Буду ли я завтра среди тех, кто выйдет на протест? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами, но не рядом и не на трибуне. Придут мои соратники и друзья», — пишет Саакашвили.

Тело Ирины Ноздровской нашли в реке под Киевом после того, как три дня назад она исчезла. Полиция в качестве основной версии гибели Ноздровской рассматривает версию убийства.