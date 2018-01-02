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12:01   2 Января 2018
Россия
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ЦИК получил около 60 заявок от кандидатов в президенты России

ЦИК получил около 60 заявок от кандидатов в президенты России

На конец декабря Центризбирком РФ получил около 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на пост главы государства. Из них 21 поступило от партий.

Как сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко в интервью РИА Новости, выдвиженцы от 13 политических партий уже зарегистрировали уполномоченных представителей. Многие кандидаты уже открыли избирательные счета. Он также напомнил, что один из кандидатов — Владимир Жириновский — уже зарегистрирован официально.

По словам Шевченко, комиссия будет ждать документы от самовыдвиженцев до полуночи 7 января, а от выдвинутых партиями кандидатов до полуночи 12 января.

Член ЦИК также отметил, что на настоящий момент еще сложно сказать, сколько будет зарегистрированных кандидатов на выборы президента России. Выборы главы государства назначены 18 марта 2018 года.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #выборы #политика #цик
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