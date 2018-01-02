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12:30   2 Января 2018
Ближнее зарубежье
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Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Евросоюз не позволит Польше завозить украинцев под видом сирийцев и ливийцев

Варшава приняла «десятки, а то и сотни мигрантов» из Украины. И пытается выставить их беженцами.

Вместо беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки Польша открыла границы для украинцев. Этот аргумент привел польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос журналиста TVP о возможных санкциях Брюсселя за отказ принимать мигрантов. Он подчеркнул, что правительство последовательно придерживается миграционной политики, принципы которой сформулировала в 2015 году партия власти «Право и справедливость».

«Мы не примем беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, потому что это наше суверенное решение», - объяснил глава правительства.

По словам Моравецкого, его страна помогает партнерам другим способом. Снижает напряжение на восточной границе Евросоюза, уже успев принять десятки и сотни беженцев из Украины. Точную цифру премьер-министр не назвал. Впрочем, аргумент выглядит неубедительно, так как приравнивать украинцев к беженцам некорректно. Летом 2017 года Украина пополнила список из более, чем 50 стран, с которыми Евросоюз за время своего существования заключил соглашения об открытых границах. Без виз ездят в ЕС и Шенген американцы, японцы, австралийцы, израильтяне, канадцы, граждане бывших британских колоний в Вест-Индии. Стать беженцем житель страны, имеющей безвизовый режим с Европой, может только индивидуально: без рассказов про войну, голод, репрессии. Всего того, на основании чего, жители Северной Африки и Ближнего Востока получают убежище и пособия. 

Незваные гости. Европа устала от украинцев и отсылает их на родину

Обязательные квоты на прием 120 тысяч мигрантов из Африки, Азии и Ближнего Востока  действуют в странах ЕС с 2015 года. Соответствующее соглашение внешнеполитические ведомства заключили 22 сентября. Согласились с условиями не все. Не поддерживали новую миграционную политику ЕС Румыния, Чехия, Словакия и Венгрия. Финляндия воздержалась. Польша поддержала план, хоть раньше и выступала против введения квот.  

Наиболее жесткую позицию занимала Венгрия. Премьер Виктор Орбан без смущения заявлял, что мигранты угрожают «культурной и религиозной самобытности Европы». Чтобы перенаправить миграционный поток власти выстроили забор на границе с Сербией. Противоречия между европейскими странами накалялись. Дошло до того, что глава МИД Люксембурга призвал исключить Венгрию из Евросоюза.

Незваные гости. Европа устала от украинцев и отсылает их на родину

Большинство беженцев в ООН признают «лицами, нуждающимися в защите и помощи». Преимущественно это люди, которые ищут в странах Старого Света спасения от гражданских войн и авторитарных режимов. По оценке президента Евросовета Дональда Туска, только в 2015 году в Европу прибыли более полутора миллионов мигрантов.

В претендующей на членство в ЕС Украине пока нет очевидных причин для массового бегства граждан за рубеж, хоть и существует воз нерешенных проблем, сказывающихся на уровне жизни населения. Многие украинцы воспользовались безвизовым режимом, чтобы найти себе работу в Европе.

Согласно данным европейского агентства по пограничной и береговой охране FRONTEX, минувшим летом граждане незалежной были лидерами по количеству отказов во въезде, депортациям и нелегальному пребыванию в ЕС. Ранее благосклонные к соседям поляки стали более щепетильны на своих границах.

Незваные гости. Европа устала от украинцев и отсылает их на родину

По разным оценкам, сегодня в ЕС находятся около 30 тысяч нелегалов из Украины. При этом многие из них идут на различные ухищрения, чтобы не возвращаться на родину. Властям теперь требуется больше усилий, чтобы обеспечить соблюдение решений о депортациях и выпроводить «гостей» из страны. Эксперты FRONTEX отмечают значительный рост случаев использования украинцами поддельных документов при пересечении границ. В этом своеобразном рейтинге стран по числу незваных гостей Украина «соревнуется» за первое место с Албанией. Эксперты признают, что с каждым годом депортаций украинцев становится все больше.  

Автор: Григорий Рощин
#евросоюз #европа #украина #польша #мигранты #миграционная политика в европе
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