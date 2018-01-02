В Роспотребнадзоре рассказали, на что россияне больше всего жаловались в 2017 году

На сайте Роспотребнадзора опубликована статистика за 2017 год, где сообщается, на что россияне активнее всего жаловались в ведомство.

Так, 60 процентов от общего числа обращений составляют жалобы на оказание услуг косметологии и их навязывание, а также на безопасность препаратов и отсутствие необходимой медлицензии. Отмечается, что у многих клиентов после получения каких-либо косметологических услуг появилась аллергия.

На втором месте в списке жалоб — ненадлежащее качество оказанных платных медицинских услуг, в большинстве стоматологических, они составляют 23 процента от общего числа обращений. Среди них много жалоб на отказ в возмещении ущерба или перерасчета платы. В ведомстве отметили, что чаще всего на плохо оказанные платные медуслуги жалуются жители Москвы и Татарстана.