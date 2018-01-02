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 Минобороны Индии купит у России 240 авиабомб

Минобороны Индии купит у России 240 авиабомб
12:01   2 Января 2018
Весь мир
86

Минобороны Индии купит у России 240 авиабомб

Минобороны Индии купит у России 240 авиабомб

Соответствующее предложение уже одобрило индийское военное ведомство. Боеприпасы будут использовать для нужд ВВС страны.

Глава Минобороны Индии Нирмала Ситхараман одобрила закупку у России 240 авиационных бомб на сумму 12 миллиардов 540 миллионов индийских рупий — это примерно 196 миллионов долларов. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, которое поступило в распоряжение РИА Новости.

Договор с российской стороны представит «Рособоронэкспорт», с индийской — министерство обороны. В сообщении уточняется, что эти бомбы, входящие в категорию высокоточного оружия, уже состоят на вооружении и используются военно-воздушными силами Индии. Новая партия для МО восполнит дефицит высокоточного оружия в арсенале ВВС страны, а также усилит их наступательную способность.

Автор: Александра Гегельская
#минобороны #индия #рособоронэкспорт #авиабомба
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