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МИД РФ: Россия не станет «почтальоном» в диалоге КНДР и США

МИД РФ: Россия не станет «почтальоном» в диалоге КНДР и США

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11:38   2 Января 2018
Россия
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МИД РФ: Россия не станет «почтальоном» в диалоге КНДР и США

МИД РФ: Россия не станет «почтальоном» в диалоге КНДР и США

Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров заявил, что Россия не станет исполнять роль «почтальона» в диалоге США и КНДР, пишет «Интерфакс».

По словам Бурмистрова, Россия готова содействовать тому, что диалог между Соединенными Штатами и Северной Кореей начнется. Он отметил, что «дорожная карта» по урегулированию конфликта прозрачна и ясна, у РФ есть своя позиция, которую страна будет отстаивать.

При этом Бурмистров заявил, что РФ не стремится стать посредником, а для развития связи между Пхеньяном и Вашингтоном есть двусторонние форматы общения, и они могут довести сведения друг до друга как при помощи России, так и без участия РФ. Ранее в МИД РФ заявили, что массовые акции протеста в Иране являются внутренним делом страны и вмешательство других государств недопустимо.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #кндр #политика #мид рф #весь мир
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