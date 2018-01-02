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Совбез Ирана: Вина за протесты и жертвы в стране лежит на Вашингтоне, Лондоне и Эр-Рияде
11:34   2 Января 2018
Весь мир
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Совбез Ирана: Вина за протесты и жертвы в стране лежит на Вашингтоне, Лондоне и Эр-Рияде

Совбез Ирана: Вина за протесты и жертвы в стране лежит на Вашингтоне, Лондоне и Эр-Рияде

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани заявил журналистам, что акции протестов на территории республики «проходят в рамках опосредованной войны», которую, по его убеждению, ведут с Тегераном «некоторые страны». Слова чиновника передало агентство Tasnim.

Шамхани сказал, что протесты инициированы США, Великобританией и Саудовской Аравией. По его словам, именно из этих стран осуществляется руководство кампаниями в социальных сетях, которые и влияют на проведение массовых акций.

Он отметил, что советом был проведен анализ, результаты которого показали, что  около 27 процентов новых антииранских хэштегов были разработаны саудовским правительством. «Это вмешательство извне направлено на то, чтобы затормозить развитие республики», — заявил Шамхани. Также он выразил уверенность, что протесты закончатся через несколько дней.

Совбез Ирана: Вина за протесты и жертвы в стране лежит на Вашингтоне, Лондоне и Эр-Рияде

Массовые демонстрации начались в столице Ирана и ряде других крупных городов 28 декабря. Тогда же президент страны Хасан Роухани заявил, что они вызваны внутренними проблемами, а также внешними подстрекателями. По данным местных СМИ, в столкновениях уже погибли десять человек.

Автор: Вячеслав Каширин
#иран #политика #шахмани #весь мир #протесты
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