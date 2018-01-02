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11:36   2 Января 2018
Весь мир
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Биометрический контроль на границе с Украиной за сутки прошли почти две тысячи россиян

Биометрический контроль на границе с Украиной за сутки прошли почти две тысячи россиян

Биометрический контроль на российско-украинской границе прошли почти две тысячи граждан РФ. Данные приведены за первые сутки.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил во вторник, что 3,3 тысячи иностранцев и 1,9 тысяч россиян уже прошли данную процедуру на границе. Система будет вводиться постепенно, на данный момент биометрический контроль работает частично, уточнил он корреспонденту «112 Украина».

Новая трехэтапная процедура биометрического контроля действует для граждан из 71 страны. По словам пресс-секретаря, система работала исправно, люди также отнеслись спокойно к таким формальностям. 

Напомним, что украинский президент Петр Порошенко утвердил указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранных граждан на границе. Документ, в частности, расширил перечень государств миграционного риска, куда вошла и Россия.

Автор: Александра Гегельская
#россия #украина #граница #биометрический контроль
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