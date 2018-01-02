Росгвардия порекомендовала россиянам не выкладывать фото с отдыха в новогодние праздники

Представитель московского Управления вневедомственной охраны Сергей Тумин порекомендовал жителям РФ не хвастаться фотографиями с отдыха в других странах во время новогодних каникул, так как они могут привлечь квартирных воров.

По словам Тумина, в соцсетях не стоит хвастаться предстоящими поездками, а также выкладывать фотографии из аэропорта или с самого отдыха, так как такой информацией могут заинтересоваться квартирные воры. Кроме того, он порекомендовал не выкладывать в сеть фото антикварных вещей и украшений, которые есть дома, так как рано или поздно этим тоже могут заинтересоваться злоумышленники.

Представитель Росгвардии говорит, что пик квартирных краж в Москве приходится как раз на новогодние каникулы, когда большинство горожан уезжают за границу или за город, оставляя ценности дома. Перед отъездом в Росгвардии посоветовали установить над дверью видеонаблюдение или мигающий маячок, который отпугнет воров.

Также все ценности рекомендовано сфотографировать и записать в отдельный блокнот в виде списка с подробным описанием и серийными номерами, чтобы идентифицировать их, если их украдут. Также в ведомстве порекомендовали уезжающих попросить кого-нибудь из родственников или соседей приглядывать за квартирой и периодически включать там свет вечером.