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11:13   2 Января 2018
Весь мир
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Два корабля Тихоокеанского флота прибыли с визитом в Шанхай

Два корабля Тихоокеанского флота прибыли с визитом в Шанхай

Большой морской танкер «Борис Бутома» и противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» прибыли с визитом в Шанхай. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Отмечается, что корабли прибыли в порт Шанхая Усун с неофициальным визитом. Они ошвартовались у причала порта. После этого прошла торжественная церемония встречи российских моряков.

На корабли были приглашены представители командования Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, а российские военнослужащие посетили военно-морскую базу КНР и мэрию города. Кроме того, предусмотрено посещение кораблей китайскими моряками, совместные спортивные соревнования военных Тихоокеанского флота и ВМС Народно-освободительной армии Китая, а также экскурсии для личного состава отряда российских боевых кораблей по историческим местам и культурным достопримечательностям китайского мегаполиса.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #шанхай #общество #адмирал пантелеев #бори бутома
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