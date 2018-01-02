МО поздравило россиян с Новым годом, опубликовав ролик со служебными собаками

Министерство обороны опубликовало видеозапись со служебными собаками. Оно называется «"Верные друзья" поздравляют вас с наступившим Новым годом».

Российское военное ведомство поздравило граждан страны с наступившим Новым годом, опубликовав ролик со служебными собаками. Запись появилась на официальном YoyTube-канале МО.

Запись была сделана в 170 учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил РФ. На кадрах показано, как еще совсем маленькие щенки и взрослые собаки играют, бегают и обучаются.

Ранее, 31 декабря, министр обороны Сергей Шойгу поздравил коллег и ветеранов с наступающим Новым годом. Он подчеркнул, что за год Россия провела масштабную работу для обороноспособности страны. Он также поблагодарил российских солдат, участвовавших в операции против террористов в Сирии.