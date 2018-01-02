Семьи экипажа аргентинской подлодки «Сан-Хуан» напишут письмо Путину

Издание Clarin сообщает, что семьи членов экипажа пропавшей субмарины ВМС Аргентины «Сан-Хуан» собираются написать письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не останавливать поиски подводной лодки.

Об этом изданию рассказала мать одного из пропавших моряков. По ее словам, в письме родственники пропавшего экипажа поблагодарят российского лидера за ту помощь, которую РФ уже оказала в поисках подлодки, а также попросят не отказываться от поисковых работ в предполагаемом месте нахождения «Сан-Хуана».

Субмарина «Сан-Хуан» ВМС Аргентины не вышла на связь 15 ноября, с тех пор о ней ничего неизвестно. На борту было 44 человека, все они числятся пропавшими без вести. Позже ВМС сообщили, что был слышен одиночный взрыв, он может быть связан с пропажей подлодки. Власти Аргентины прекратили операцию по спасению членов экипажа «Сан-Хуана» спустя 15 дней после ЧП.

В поисках подводной лодки с момента ее пропажи помогают ВМФ РФ, аварийно-спасательный отряд прибыл в Аргентину из Санкт-Петербурга в ноябре. Поиски ведутся аппаратом «Пантера плюс» и океанографическим исследовательским судном «Янтарь».