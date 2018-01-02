СК возбудил дело после гибели пяти человек от угарного газа в Курганской области

Следователи завели уголовное дело после гибели четырех взрослых и одного ребенка от отравления угарным газом в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе местного управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел в селе Петропавловское Катайского района. По данным СК, среди погибших 10-летний мальчик. Следователи также сообщили, что помимо пяти погибших пострадали еще три человека. Среди них 13-летняя девочка.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительной версии, трагедия произошла из-за неисправности газового оборудования.