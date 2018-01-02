Шесть человек пострадали в ДТП под Тулой

Пресс-служба регионального МВД сообщает о шести пострадавших в аварии в Тульской области.

ЧП произошло в ночь на вторник, 2 января, на трассе «Дон» в Воловском районе. Минивэн Opel Vivaro опрокинулся в кювет, в результате пострадал водитель авто и пятеро пассажиров. Сначала всех пострадавших отправили в больницу с травмами, затем их отпустили домой, оказав медпомощь.

В данный момент по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Ранее стало известно о том, что в Кемеровской области в аварии погибла семилетняя девочка.