В Афганистане ликвидировали не менее 65 боевиков ИГ

Телеканал TOLO News сообщил о том, что в Афганистане полиция ликвидировала не меньше 65 боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ).

Операции по ликвидации прошли 1 января в восточной провинции Нангархар. Было ликвидировано не меньше 65 террористов, 18 получили ранения. Кроме того, пострадали 13 мирных жителей, один погиб. Власти сообщают, что удары по террористам наносились воздушными и наземными силами.