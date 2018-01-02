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10:24   2 Января 2018
Россия
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СМИ: Два рыболовецких судна потеряли ход у берегов Камчатки

СМИ: Два рыболовецких судна потеряли ход у берегов Камчатки

Источник ТАСС сообщает, что в Охотском море потеряли ход два рыболовецких траулера с людьми на борту.

Сообщается, что на винт рыболовецкого морозильного траулера «Юго-Восток-1» намотался швартовый трос, а у среднего морозильного траулера «Виктория-1» намотались на винт рыболовецкие снасти. Траулеры находятся на расстоянии в 40 километров друг от друга, оба потеряли ход. В обоих траулерах находится 170 человек.

Также источник рассказал, что угрозы для жизни людей нет, разлив топлива не произошел. На помощь экипажам направлены спасатели.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #камчасткий край #охотское море
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