СМИ: Два рыболовецких судна потеряли ход у берегов Камчатки

Источник ТАСС сообщает, что в Охотском море потеряли ход два рыболовецких траулера с людьми на борту.

Сообщается, что на винт рыболовецкого морозильного траулера «Юго-Восток-1» намотался швартовый трос, а у среднего морозильного траулера «Виктория-1» намотались на винт рыболовецкие снасти. Траулеры находятся на расстоянии в 40 километров друг от друга, оба потеряли ход. В обоих траулерах находится 170 человек.

Также источник рассказал, что угрозы для жизни людей нет, разлив топлива не произошел. На помощь экипажам направлены спасатели.