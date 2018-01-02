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10:07   2 Января 2018
Россия
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Семилетняя девочка погибла в аварии в Кемеровской области

Семилетняя девочка погибла в аварии в Кемеровской области

Региональный главк МВД сообщает, что в Кемеровской области в ДТП погиб семилетний ребенок, также есть пострадавшие.

Авария случилась на трассе «Сибирь» в Юргинском районе Кемеровской области. На дороге столкнулись Renault Symbol и Skoda Rapid. По предварительным данным, 31-летняя водитель Renault Symbol стала обгонять впереди идущий автомобиль и на «встречке» столкнулась с попутным авто.

В результате аварии погибла семилетняя девочка, ехавшая в Renault Symbol. Также пострадали четыре человека: женщина-водитель Renault Symbol, 30-летний мужчина, 17-летняя девушка и четырехлетняя пассажирка. В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #авария #дтп #происшествия #чп #кемеровская область
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