Аксенов: Нацизм стал неотъемлемой частью государственной идеологии Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал состоявшееся в Киеве шествие в честь Степана Бандеры.

По словам политика, нацизм теперь является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины. Аксенов подчеркнул, что нынешние власти Киева поддерживают то, что происходит в стране, присваивая имя Бандеры улицам, паркам и скверам. Глава Крыма призвал добиться признания идеологии нацизма на Украине преступной на международном уровне.

Также Аксенов предложил провести в Крыму международную конференцию, которая будет посвящена преступлениям украинского нацизма, на которую пригласят представителей ДНР, ЛНР, Израиля, Польши и Белоруссии, а также украинских антифашистов. Кроме того, глава республики отметил, что подавляющее большинство украинцев ненавидит нацистов, именно поэтому те закрывают лица.

«Этот шабаш не может продолжаться долго. И скоро придется отвечать за содеянное», — резюмировал Аксенов.

Накануне в центре Киева прошло шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. В нем поучаствовало порядка тысячи человек.