Пушков прокомментировал заявление Польши об отказе от беженцев из-за Украины

Член Совфеда Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление властей Польши о том, что страна не будет принимать беженцев из мусульманских стран, так как в Польшу идет серьезный поток беженцев из Украины.

По словам сенатора Алексея Пушкова, Польша устала от «успехов» президента Украины Петра Порошенко.

Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, т.к. принимает много украинцев. Не иначе как устали от "успехов" Порошенко. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 1, 2018

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что государство не сможет принимать беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока.