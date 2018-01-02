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9:33   2 Января 2018
Россия
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Пушков прокомментировал заявление Польши об отказе от беженцев из-за Украины

Пушков прокомментировал заявление Польши об отказе от беженцев из-за Украины

Член Совфеда Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление властей Польши о том, что страна не будет принимать беженцев из мусульманских стран, так как в Польшу идет серьезный поток беженцев из Украины.

По словам сенатора Алексея Пушкова, Польша устала от «успехов» президента Украины Петра Порошенко.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что государство не сможет принимать беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #польша #пушков #политика #беженцы #весь мир
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