Макгрегор оскорбил Нурмагомедова в Twitter
В социальной сети Twitter ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор написал оскорбительный пост в адрес русского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.
Недавно Нурмагомедов победил бразильца Эдисона Барбозу и заявил, что в дальнейшем хотел бы выйти на ринг с Тони Фергюсоном из США, а про Конора Макгрегора не думает, так как у того «много денег», и он вернется, по его словам, лишь когда они подойдут к концу.
Макгрегор в Twitter написал, что Нурмагомедов «был собачьим дерьмом позапрошлой ночью» (имеется ввиду прошедший бой). Также Макгрегор заявил, что смешанные единоборства являются «бизнесом грязных бомжей, которые так и просят того, чтобы их уложили спать».
«Заплатите мне сколько надо, и король вернется», — пишет ирландский боец.
В ответ на такое заявление Нурмагомедов написал короткий твит, в котором попросил Макгрегора «заткнуться».
Shut up #tapMashine #????— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 1 января 2018 г.
???? pic.twitter.com/pTd2eqgA7B— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 1 января 2018 г.