Макгрегор оскорбил Нурмагомедова в Twitter

В социальной сети Twitter ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор написал оскорбительный пост в адрес русского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.

Недавно Нурмагомедов победил бразильца Эдисона Барбозу и заявил, что в дальнейшем хотел бы выйти на ринг с Тони Фергюсоном из США, а про Конора Макгрегора не думает, так как у того «много денег», и он вернется, по его словам, лишь когда они подойдут к концу.

Макгрегор в Twitter написал, что Нурмагомедов «был собачьим дерьмом позапрошлой ночью» (имеется ввиду прошедший бой). Также Макгрегор заявил, что смешанные единоборства являются «бизнесом грязных бомжей, которые так и просят того, чтобы их уложили спать».

«Заплатите мне сколько надо, и король вернется», — пишет ирландский боец.

В ответ на такое заявление Нурмагомедов написал короткий твит, в котором попросил Макгрегора «заткнуться».