Китай заявил о росте стратегического взаимодействия с Россией в 2018 году

Глава МИД КНР Ван И в новогодней телеграмме российскому коллеге Сергею Лаврову выразил готовность Пекина наращивать стратегическое взаимодействие с Москвой. Об этом сообщает дипведомство Китая.

В сообщении ведомства отмечается, что в новом году китайская сторона готова совместными усилиями с Россией всесторонне следовать согласию, которого достигли руководители обеих стран. Также подчеркивается, что Пекин намерен непрерывно углублять стратегическое взаимодействие с Москвой на международной арене.

В октябре российский вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что товарооборот между странами за восемь месяцев 2017 года вырос на треть. Отмечается, что показатель превысил 54 миллиарда долларов.