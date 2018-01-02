В США произошли перебои в системах обработки данных погранслужбы

Служба таможенного и пограничного контроля США заявила о временных перебоях в работе системы обработки данных. Об этом сообщает NBC.

Как отмечается, нарушения в работе систем данных продолжались около двух часов, с 19:30 по 21:30 по местному времени. Из-за инцидента в аэропортах образовались длинные очереди. В частности, в воздушной гавани Майами в очереди находились около двух тысяч пассажиров. Аналогичная ситуация наблюдалась в аэропортах Нью-Йорка и Атланты.

По данным пограничной службы, аэропорты вновь вернулись к работе. Отмечается, что во время бездействия системы пограничники могли использовать базы данных, связанных с обеспечением безопасности. Подчеркивается, что нет сведений о том, что перебои имеют преступный характер.