Южная Корея приветствовует желание КНДР участвовать в Олимпиаде

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин приветствует стремление главы КНДР Ким Чен Ына направить на Олимпиаду в Пхенчхане делегацию. Об этом он рассказал на первом в текущем году заседании Государственного совета.

Ранее Ким Чен Ын в обращении к народу пожелал успеха на зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Он также выразил надежду на участие в ней спортсменов из КНДР.

Мун Чжэ Ин заявил, что Сеул приветствует данное заявление и расценивает как согласие с предложением воспользоваться Олимпиадой в Пхенчхане как хорошей возможностью ради мира и улучшения отношений между Южной и Северной Кореей.

Также Мун поручил министерствам по делам национального объединения, культуры и спорта подготовить варианты участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде. Президент поручил южнокорейскому МИД проконсультироваться по данному вопросу с международным сообществом.