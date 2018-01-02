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 СМИ: МИД Пакистана вызвал американского посла

СМИ: МИД Пакистана вызвал американского посла
В результате ДТП с автобусом на Сахалине пострадали пятеро человек

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 СМИ: МИД Пакистана вызвал американского посла

СМИ: МИД Пакистана вызвал американского посла
6:19   2 Января 2018
Весь мир
112

СМИ: МИД Пакистана вызвал американского посла

СМИ: МИД Пакистана вызвал американского посла

Пакистанский МИД вызвал посла США после критический заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Исламабада. Об этом сообщает местная газета News International со ссылкой на источники.

По информации издания, внешнеполитическое ведомство страны вызвало американского посла в Пакистане Дэвида Хейла в понедельник вечером. Отмечается, что это сделано для того, чтобы выразить протест Исламабада в связи с необоснованными обвинениями Трампа в отношении Пакистана. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Ранее Трамп заявил, что США направляли финпомощь Пакистану, однако Исламабад не помогал Вашингтону в борьбе с терроризмом, а также укрывал афганских террористов. Президент США пообещал, что больше такого не случится.

Автор: Олег Королев
#сша #трамп #пакистан
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