СМИ: МИД Пакистана вызвал американского посла

Пакистанский МИД вызвал посла США после критический заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Исламабада. Об этом сообщает местная газета News International со ссылкой на источники.

По информации издания, внешнеполитическое ведомство страны вызвало американского посла в Пакистане Дэвида Хейла в понедельник вечером. Отмечается, что это сделано для того, чтобы выразить протест Исламабада в связи с необоснованными обвинениями Трампа в отношении Пакистана. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Ранее Трамп заявил, что США направляли финпомощь Пакистану, однако Исламабад не помогал Вашингтону в борьбе с терроризмом, а также укрывал афганских террористов. Президент США пообещал, что больше такого не случится.